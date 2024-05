Sarà interrogato martedì mattina dal Gip del Tribunale di Ragusa il vittoriese di 43 anni arrestato per tentata rapina nell’ambito del rafforzamento dei servizi controllo del territorio predisposti dal questore della provincia di Ragusa, Vincenzo Trombadore, finalizzati alla prevenzione dei reati in genere e in particolar modo alla criminalità diffusa e ai reati predatori. Gli agenti del commissariato di Vittoria lo ritengono l’autore della tentata rapina ai danni di un distributore di benzina, episodio avvenuto a fine marzo quando il gestore ha reagito colpendo con un pugno l’autore e la rapina è andata buca. Nella colluttazione, il rapinatore ha ferito alla mano il benzinaio con un colpo di coltello. Ieri mattina l’indagato, un vittoriese con precedenti penali, è stato raggiunto dall’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Ragusa (nella foto), Vincenzo Ignaccolo, così come richiesto dalla Procura della Repubblica che ha coordinato le indagini. Il vittoriese è stato rinchiuso nella casa circondariale di via Giuseppe Di Vittorio a Ragusa in attesa dell’interrogatorio di garanzia che si terrà alla presenza dell’avvocato difensore Daniele Drago. La tentata rapina aveva allarmato la popolazione di Vittoria, facendo da apripista ad altri episodi tra cui il tentato omicidio dei giorni scorsi ai danni di un ex collaboratore di giustizia. Nell’occasione il gestore del distributore aveva rimediato una profonda ferita alla mano. La polizia ha avviato subito le indagini per individuare il rapinatore che aveva agito a volto coperto da un casco e da una sciarpa. E le indagini hanno avuto l’esito sperato. Nei giorni scorsi – sempre la polizia di Vittoria – ha denunciato in stato di libertà un vittoriese ventiseienne per il reato di furto di una scala in alluminio. L’oggetto era stato rubato dal tetto di un autoveicolo in sosta in via Castelfidardo. La refurtiva è stata recuperata dagli agenti.