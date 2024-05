Under 19 Eccellenza. L’Olimpia Under 19 corona una stagione mostruosa vincendo lo scudetto battendo Derthona 95-82 al termine di una finale dominata 40 minuti su 40 senza mai correre rischi. Ceccato (nella foto), seppur 17enne, ha aiutato il gruppo in attesa della sua chance con i parietà. Inoltre, ha giocato a Mannheim con la Nazionale Under 18 pur essendo più giovane degli altri. In questa finale, è stato notevole, 8.9 punti di media, il 62.9% da due.

L’Olimpia è partita con una tripla di Riccardo Casella, l’autore del canestro della vittoria in semifinale, poi una di Luigi Suigo, quindi a metà del primo quarto ha dato la spallata alla gara con canestri in sequenza di Miccoli, Garavaglia, Badalau, testimoni di un gruppo che è soprattutto squadra vera. Costruito un vantaggio già in doppia cifra, di fatto non l’ha mai restituito. Per l’Olimpia è il primo scudetto nella categoria più “grande” dal 1999. Per questo gruppo è una sorta di Grande Slam italiano: Next Gen Cup, Coppa Carnevale, scudetto, con la perla della finale della Next Gen europea di Belgrado.