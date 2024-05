Una pietra per sfondare la porta d’ingresso dell’Antica Farmacia, al bivio tra via Nazionale e via Duca d’Aosta, in pieno centro storico. Ladri in azione nel corso della notte. I malviventi, una volta all’interno, hanno arraffato quanto si trovava negli scaffali e negli espositori a giorno, facendo razzia di tutto quanto era sistemato sopra. Da valutare come sia stato possibile che, nel corso della notte, nessuno si sia accorto di nulla visto che la farmacia insiste in un’area centrale della città.