Countdown per l’avvio della 16esima edizione di “Scenica Festival”, la manifestazione che trasforma la città di Vittoria in “teatro en plein air”. Presentata stamani in conferenza stampa il festival delle tante arti sarà inaugurato questo venerdì 10 maggio e si concluderà domenica 26 maggio animando strade e piazze, teatri e giardini, per tre fine settimana. Luoghi che saranno attraversati da una magnetica energia sprigionata dai tantissimi artisti che con le loro performance cattureranno il pubblico di tutte le età, per trasportarlo ancora una volta in uno straordinario e sorprendente immaginario. Circo contemporaneo, musica, danza, teatro, presentazioni letterarie, laboratori, workshop, fotografia: è tutto pronto per vivere questa nuova e gioiosa edizione organizzata dall’Associazione Culturale Santa Briganti, con la direzione artistica di Andrea Burrafato, con il patrocinio del Comune di Vittoria, della Regione Sicilia e con il sostegno del Ministero della Cultura. Sguardo internazionale e legami con la propria terra, Scenica quest’anno ha rafforzato maggiormente i legami con il territorio. “Dopo la riapertura del Teatro Colonna – ha detto l’assessore alle Attività Culturali Paolo Monello – Vittoria è pronta ad accogliere e a vivere Scenica Festival, importantissimo evento culturale della nostra città che valorizzerà tutto il centro storico. Si vive già un’atmosfera particolare, soprattutto tra i giovani”. Il direttore artistico Andrea Burrafato ha sottolineato come Scenica Festival sia un punto di riferimento delle arti e dello spettacolo, con presenze importanti, un festival multidisciplinare con proposte per tutti, famiglie, bambini e adulti.

“Quest’anno il programma è davvero corposo – ha aggiunto Burrafato – 33 compagnie internazionali per più di 60 spettacoli tra cui 7 prime nazionali e 6 esclusive regionali. Siamo particolarmente contenti anche per la fittissima rete di collaborazione con il territorio provinciale, sono numerosissime le realtà che operano nel campo del sociale, dell’ambiente, della promozione turistica e culturale e che aderiscono attivamente a Scenica. A sostegno della manifestazione anche diverse convenzioni con locali che supportano tecnicamente il festival. Anche quest’anno si presta grande attenzione all’inclusione sociale, come sottolineato anche dall’assessore comunale alla Pubblica Istruzione, legalità e trasparenza Francesca Corbino: “Siamo orgogliosi che questo festival abbia raggiunto una caratura internazionale. Da assessore alla pubblica istruzione mi sento particolarmente felice perché questo festival avvicina i giovani alla città attraverso le arti, la musica, lo spettacolo. Per il secondo anno consecutivo ritorna “Raccordi”, sezione importante di questa rassegna che mette in sinergia le diverse comunità presenti in città, che comprendono più di 10 etnie: un processo di integrazione e di inclusione che mette in relazione le diverse culture in città e momento di scambio e conoscenza. Santa Briganti è una realtà importante per la nostra città, anche per le attività di inclusione”. Gli appuntamenti facenti parte del progetto “Raccordi” sono tre e sono realizzati in collaborazione con i progetti Sai (Sistema Accoglienza Integrazione) per adulti ordinari, Dm/Ds e minori stranieri non accompagnati, gestiti dal Comune di Vittoria, e attuati da Csd – Servizi Inclusione, Cooperativa Iride, Cooperativa il Geranio, Cooperativa Area, Diaconia Valdese. Il primo attesissimo spettacolo è quello della coreografa e storica danzatrice del Tanztheater Wuppertal di Pina Bausch, Cristiana Morganti, che debutta in Sicilia venerdì 10 maggio alle ore 20.30 presso il Teatro Vittoria Colonna con il suo famoso “Jessica and me”, un autoritratto idealmente a due voci di efficace e spiazzante ironia, dove si rivela ciò che accade nel backstage del suo percorso professionale. Un puzzle di gesti, ombre, muscoli, tenacia, spavalderia, timidezza, ricordi e progetti.

La prima giornata si concluderà presso il Chiostro delle Grazie alle 22.30 con il concerto di Stefano Barigazzi, cantante e chitarrista emiliano dall’animo blues, che sarà accompagnato alla batteria da Giorgio Bovì e al basso da Luca La Russa. Sabato 11 maggio (16.30 – 18.00 – 19.30) e domenica 12 maggio (12.00 – 16.30 – 18.00) presso Sala delle Capriate ci sarà lo spettacolo per bambini “Tana”, della Compagnia TPO: con il linguaggio della danza e il supporto di sculture di stoffa le protagoniste ricercheranno la loro possibile “tana” dove potersi rifugiare. Anche i bambini e le bambine saranno chiamati a sperimentarsi. Ancora spazio ai bambini dalle ore 17.30 di sabato 11 a Piazza Enriquez con “Lungo la strada”, evento gratuito di pittura collettiva per famiglie a cura di Le Giuggiole. Sempre a cura de Le giuggiole il laboratorio di riuso creativo per bambine e bambini dai 6 ai 10 anni “Cartoni… animati”, in programma sabato 11 maggio ore 15.30 e domenica 12 maggio ore 11.00. Sabato 11 e domenica 12 felice ritorno di Zaches Teatro (compagnia premiata in tutta Europa) con “Cappuccetto Rosso”. Anteprima nazionale presso il Castello Enriquez sabato 11 e domenica 12 in doppia replica alle ore 20.00 e 21.30 per Circo El Grito, che in collaborazione con Wu Ming Foundation porta al festival lo spettacolo di circo, musica e teatro “Il noto e l’ignoto – Studio #1”. Fin dal 2010 la compagnia ha proposto al festival le anteprime di spettacoli oggi ritenuti dalla critica dei punti di riferimento della nuova drammaturgia circense. Sabato 11 e domenica 12 alle ore 21.00 Chiostro delle Grazie l’imperdibile spettacolo circense “Bakéké” di e con Fabrizio Rosselli, che si trova di fronte a enigmi e imprevisti che portano il pubblico in un mondo assurdo e onirico. Alle ore 22.00 di sabato 11 presso piazza Ricca sarà la volta di “Concrete 00” de Il Trio Circ. Acrobazie, equilibri precari e altezze vertiginose per i tre circensi. Sarà nuovamente la musica a chiudere la seconda e la terza giornata del festival: sabato alle ore 23.00 al Chiostro delle Grazie con “Wunder Tandem”, un concerto spettacolo con una impertinente anima clown. Due Voci, una fisarmonica e un drum set pronti a infiammare il palco, e domenica con “Itineradio” alle ore 20.00 in piazza del Popolo. Ricco anche il programma legato alla fotografia: venerdì 10 maggio alle ore 19.00 con l’inaugurazione presso Edonè Lab (via Cavour 37) della mostra fotografica di Gabriele Stabile dal titolo “Swim till I Sank”, visitabile fino al 26 maggio nei venerdì, sabato e domenica dalle 18.00 alle 21.00. A cura del fotografo internazionale Gabriele Stabile anche il workshop di fotografia di 30 ore “Binomi Magici, lavoriamo con le immagini”, in programma nei giorni 11, 12, 18 e 19 maggio, ma che verrà presentato in un incontro aperto a tutti senza prenotazione giovedì 9 maggio alle ore 19.00, sempre presso Edonè Lab. Da non perdere anche l’appuntamento di sabato 11 maggio alle ore 18.30 presso Galleria Edonè, un talk “I luoghi come Teatro di relazioni” con Massimo Siragusa, fotografo e direttore artistico della XII edizione del Ragusa Foto Festival e Stefania Paxhia, ideatrice e direttore esecutivo del Ragusa Foto Festival. La biglietteria del festival si trova a Vittoria, in Piazza del Popolo 39 (via Bixio angolo via Cancellieri) tel 0932.1910888 cell. 328.5782765 (no whatsapp), ed è attiva dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00. Nei giorni di spettacolo, ove vi siano ancora posti disponibili, il botteghino sarà attivo nei luoghi del festival. Prevendita online su www.liveticket.it/santabriganti. Biglietteria abilitata ad acquisti con Carta docente e 18app. Per maggiori info: http://www.scenicafestival.it, o santabriganti@gmail.com, o 0932.1910888 –328.5782765. Canali social https://www.facebook.com/scenicafestival/ e Instagram