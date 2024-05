La sezione Uici di Ragusa ha promosso un inedito incontro, nella sede di via Fucà, per valorizzare le caratteristiche del personale in servizio allo scopo di metterne in evidenza gli obiettivi e i traguardi che, di volta in volta, sono stati raggiunti. Un appuntamento che, per la prima volta, è stato organizzato con questo taglio e che, non a caso, ha contemplato il coinvolgimento dei presidenti e dei segretari di altre sezioni siciliane dell’Uici: quelle di Catania, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani.“Un bel momento – sottolinea il presidente Uici di Ragusa, Salvatore Albani (nella foto sopra con Franco Mallia) – che abbiamo voluto con forza come dirigenti e che ci è servito per cementare ancora di più il rapporto con chi, quotidianamente, supporta i nostri associati in un ambito senza dubbio molto delicato. Come dico sempre io, i dirigenti siamo di passaggio, espletiamo il nostro mandato che è a tempo e poi concludiamo la nostra esperienza. Cosa diversa per il personale che ci affianca, che opera per molti anni, addirittura decenni, e che quindi conosce molto più di noi la realtà a livello locale, regionale e nazionale”. Nel contesto della stessa giornata, è stata poi celebrata la collocazione in quiescenza di Franco Mallia, da sempre punto di riferimento per la sezione dell’Uici di