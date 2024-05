Continua la mission della Polizia di Stato attraverso la diffusione dei principi di legalità per l’affermazione della “Cultura della Prevenzione”. Ancora un’altra occasione di incontro e condivisione tra la Questura di Ragusa e gli studenti della provincia. “Tutela della legalità. Conoscere e condividere la “Cultura della Prevenzione”, questo il tema discusso questa mattina al teatro Garibaldi di Modica con gli studenti degli istituti scolastici modicani.si ripartirà prossimamente con un nuovo ciclo di incontri per raggiungere anche gli studenti degli altri centri del Rragusano.hanno anche in questa occasione, scandito l’inizio e la conclusione della manifestazione con l’esecuzione di noti brani musicali e dell’inno nazionale. Ilnel saluto alle Autorità civili, militari e religiose ed al pubblico presente, ha ribadito l’importanza della promozione della “Cultura della Prevenzione” presso i giovani. Il coinvolgimento e la condivisione delle nuove generazioni sui temi della sicurezza può davvero dare un contributo sostanziale a quella “polizia partecipata” di cui tutti i cittadini sono parte integrante ed attiva. Essere tutti polizia nell’interesse esclusivo della collettività. Essere tutti insieme “squadra”, istituzioni e cittadini. In tale contesto, il questore ha poi ringraziato i sindaci intervenuti “per la sensibilità’ e la vicinanza istituzionale nelle iniziative di cornice culturale, sociale e sportiva e nei progetti di legalità, con la messa a disposizione di impianti sportivi e dei teatri per la realizzazione di attivita’ in materia di polizia di prevenzione”. Sicurezza ha aggiunto “…e’ cultura, con integrazione sociale sportiva e con la raccolta dei valori precipui da proiettare, a cura di ogni istituzione, nella condivisa effettivita’, nella condivisa efficacia di utilita’ sociale”. Sono intervenuti per un saluto istituzionale ilche ha sottolineato l’alta valenza positiva sul fronte della “prevenzione” degli eventi organizzati dal Signor Questore con le scolaresche della provincia. Il prefetto ha anche illustrato anche l’impegno della Prefettura e delle altre Istituzioni competenti ed in particolare dell’Ufficio Provinciale Scolastico, a sostegno delle scuole contro la dispersione scolastica. Anche ilha ringraziato il questore nella duplice veste di sindaco e di Presidente della “Fondazione Teatro Garibaldi” per la straordinaria efficacia degli eventi organizzati con le scolaresche anche presso i teatri, in quanto momenti di grande crescita culturale e pedagogica poiché determinanti nel far percepire agli studenti la presenza e la vicinanza delle istituzioni. Glied ilnell’ambito di una breve parentesi colloquiale con la conduttrice hanno fatto un plauso alle iniziative di “prossimità” rivolte dalla Questura di Ragusa agli studenti della provincia ed hanno sottolineato ciascuno per il proprio ambito l’importanza degli effetti positivi che tali iniziative hanno ingenerato sul piano della prevenzione e della educazione dei ragazzi. Presenti all’eventoche ha espresso il vivo apprezzamento per le iniziative e gli incontri organizzati dalla Questura di Ragusa nelle scuole e nei teatri della provincia, ilche ha voluto sottolineare l’importanza pedagogica di tali iniziative e l’impegno del ASP per fronteggiare i fenomeni sociali degenerativi quali il bullismo. A tal proposito ha evidenziato che l’ASP di Ragusa è l’unica Azienda del mezzogiorno ad avere attivo un Ambulatorio Antibullismi.Un suggestivo video ha illustrato le varie articolazioni della Polizia di Stato e le competenze specialistiche delle donne e degli uomini che la compongono ma anche una sintesi, in musica ed immagini, dei numerosi eventi di prossimità organizzati dalla Questura di Ragusa nella provincia. E’ seguito poi unmoderato dalla giornalista Sonia Iacono, in cui il, hanno trattato il tema della giornata, interagendo con gli studenti che hanno posto loro anche numerose domande per un approfondimento. Gli argomenti trattati sono stati: la discriminazione di genere, violenza domestica, bullismo, cyberbullismo e i