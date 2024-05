“Il consiglio comunale, il Senato della città, è un luogo sacro di dibattito e di democrazia. Il nostro rappresentante Rocco Bitetti ha sempre agito – e la sua storia parla per lui – con correttezza, garbo e fermezza nell’interesse di Ragusa e dei Ragusani. Quindi appaiono fuori luogo e sgradevoli le invettive – nei confronti di un rappresentante dell’opposizione – da parte del vicesindaco. Invettive sgradevoli a fronte della richiesta di trasparenza e chiarezza posta dal consigliere Bitetti in merito a uno degli atti più importanti che deve esitare il consiglio: il piano regolatore. Infatti era stato chiesto un rinvio per approfondire situazioni degne di attenzione e che andavano nella direzione della massima trasparenza; una richiesta responsabile così come responsabile è stata l’azione del consigliere Bitetti lungo tutto il percorso che ha portato all’approdo in aula del Piano. Il garbo istituzionale e la capacità di confronto, evidentemente, non appartengono a tutti e questa occasione ne è la prova concreta”. Interviene così il senatore dei meloniani, Salvo Sallemi (nella foto), a proposito di quanto accaduto ieri sera in aula.

Anche il deputato regionale Giorgio Assenza, che è stato sempre molto vicino al sindaco di Ragusa, atteso che alcuni personaggi che lo affiancano sono stati candidati nella lista di Cassì sindaco, ha manifestato il proprio rincrescimento per l’accaduto, manifestando la propria solidarietà a Bitetti.