I solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima Addolorata stanno per entrare nel vivo a Comiso. Ieri sera, dopo la celebrazione eucaristica con la partecipazione degli alunni delle quinte classi delle scuole primarie De Amicis, Monserrato e Senia, il Settenario è stato animato dagli stessi alunni e cantato dal coro (nella foto) dell’istituto comprensivo Luigi Pirandello diretto dal maestro Claudio Digiacomo. Un momento salutato con grande interesse dai devoti e dai fedeli presenti. E’ stata, intanto, inaugurata nei giorni scorsi la mostra “Echi di devozione”, il culto di Maria Addolorata attraverso fotografie storiche e oggetti di pietà a cura del fotografo Salvatore Cacciaguerra. La mostra resterà aperta sino al 19 maggio, nella sede della ProLoco di Comiso, ingresso da via Mons. Rimmaudo 4, con orari dalle 17,30 alle 21.

Intanto, oggi le celebrazioni proseguono con la santa messa delle 19 e il Settenario che sarà animato dal gruppo Agesci Comiso 1. Domani, alle 18,30, la recita del Rosario e la coroncina di maggio. Alle 19 la celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote Roberto Asta, vicario generale della diocesi di Ragusa. Al termine, ci sarà la cerimonia di consegna dell’ottava borsa di studio Maria Santissima Addolorata in memoria di Turi Schirmo. Dalle 20 prenderà il via la tradizionale Via Matris, animata dal gruppo dei devoti portatori di Maria Santissima Addolorata. Il corpo bandistico Kasmeneo accompagnerà il canto della Sittina al seguito della venerabile immagine della Vergine Addolorata lungo il seguente percorso: via Mons. Rimmaudo (I spada), piazza Fonte Diana, via Di Vita, corso Umberto I (II e III spada), via Casmene (IV spada), via Veneto, via Gen. Amato (V spada), viale della Resistenza, via San Biagio (VI spada), piazza Fonte Diana, via mons. Rimmaudo, chiesa Madre (VII spada).