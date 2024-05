Tentano di fuggire ad un posto di blocco, ma vengono fermati e arrestati. Si tratta di un uomo di 48 anni e una donna di 43, entrambi residenti nel Ragusano, che sono stati fermati dai carabinieri della Compagnia di Crotone per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi. Secondo una prima ricostruzione, i due, a bordo di un’auto in transito in una via cittadina condotta dalla donna e con all’interno anche le figlie di lei rispettivamente di 15 e 10 anni, sono stati fermati. Ma mentre i militari controllavano i documenti, la conducente ha chiuso la vettura dall’interno e l’ha rimessa in moto tentando di allontanarsi. La fuga, però, è durata poco; dopo un chilometro l’auto è stata fermata da un’altra pattuglia del radiomobile. La coppia ha continuato ad opporre resistenza, costringendo i carabinieri a forzare il finestrino anteriore della vettura per fare uscire prima la donna e le due figlie e poi l’uomo per il quale è stato necessario utilizzare lo spray al peperoncino.