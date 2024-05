Interessante incontro nel salone parrocchiale della Basilica Santuario Madonna delle Grazie con l’esorcista della diocesi di Matera Irsina e Tricarico don Antonio Mattatelli (nella foto). Un evento che si inserisce nel mese di iniziative per i festeggiamenti della Madonna. Don Mattatelli ha confermato che il Diavolo esiste e bisogna stare attenti, perché può insidiarci sempre, anche se non è un Dio, ma un angelo caduto che non ha accettato il perdono del Signore, che è misericordioso con tutti. In un salone gremito, don Mattatelli ha parlato delle sue esperienze da esorcista: dalla vessazione (quando il Diavolo martella di tentazioni), alla possessione (quando il maligno prende possesso di una persona), all’infestazione (quando un luogo in cui si sono reiterati peccati diventa maledetto), spiegando i concetti in maniera semplice. “Per difendersi dal Diavolo – ha raccomandato don Mattatelli – bisogna pregare e affidarsi a Dio, senza commettere l’errore di credere che il maligno non esista, perché il suo obiettivo è proprio questo, per indurci in tentazione”.