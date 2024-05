Domani, venerdì 10 maggio, entra nel vivo il triduo in onore di Maria Santissima della Medaglia, la compatrona di Ragusa che viene celebrata nella cattedrale di San Giovanni Battista. In particolare, alle 9 ci sarà la santa messa mentre nel pomeriggio, alle 18,15, è prevista la preghiera del Santo Rosario e la coroncina del mese di maggio. Quindi, la novena alla Madonna della Medaglia. Anche domani, inoltre, così come accadrà già oggi pomeriggio, durante la celebrazione eucaristica delle 19, l’omelia sarà tenuta dal diacono don Giuseppe Cascone e animata dalle donne di Azione cattolica, dal gruppo di preghiera Padre Pio e dai volontari del centro ascolto Caritas. Anche sabato, si comincia la mattina alle 9 con la santa messa. Alle 18,15 ci sarà la preghiera del Rosario e la coroncina del mese di maggio. Subito dopo, alle 19, la celebrazione eucaristica vespertina. Anche in questa occasione, l’omelia sarà tenuta dal diacono don Giuseppe Cascone mentre ad animare la messa si occuperà il gruppo del Rinnovamento nello spirito. Domenica, invece, è in programma la festa esterna. Programmata la processione con l’artistico simulacro per le vie principali del centro storico. Il culto a Maria Santissima della Medaglia è molto praticato in città. Ragusa può contare su numerosi fedeli che esprimono tutta la propria devozione nei confronti della compatrona.