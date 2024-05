La Casa delle Donne di Scicli dona al reparto di Pediatria dell’ospedale di Modica 10 poltrone reclinabili grazie alle donazioni dell’asta di beneficenza realizzata in collaborazione con Goart&lab. Nella giornata della Festa della Mamma, la Casa delle Donne di Scicli ha donato 10 poltrone reclinabili al reparto di Pediatria dell’ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica. “Grazie alla generosità dei donatori e delle donatrici che hanno partecipato all’asta di beneficenza organizzata in collaborazione con Goart&Lab – dichiara la presidente della Casa delle Donne di Scicli, Melania Carrubba – abbiamo avuto la possibilità di acquistare e donare le 10 poltrone reclinabili che serviranno a migliorare il comfort dei piccoli e delle piccole pazienti e delle loro mamme e/o assistenti, durante il soggiorno in ospedale. È stato possibile realizzare l’asta di beneficenza, grazie al prezioso supporto dei giovani talenti che frequentano i corsi di pittura di GoArt&Lab e che hanno donato le opere da loro realizzate; ciò ha rappresentato un’opportunità unica per la comunità di Scicli oltre a contribuire a una causa tanto nobile quanto importante. La Casa delle Donne desidera ringraziare sinceramente tutte e tutti coloro che hanno partecipato, donando e rendendo possibile questo gesto di solidarietà e supporto. La consegna delle 10 poltrone, acquistate con gran parte del ricavato dell’asta, rappresenta non solo un miglioramento tangibile nelle condizioni di comfort del reparto pediatrico, ma anche un segno tangibile di solidarietà e supporto della comunità verso coloro che sono in periodi di fragilità e bisogno”.La Casa delle Donne di Scicli continua a impegnarsi nella sua missione di servire la comunità e di promuovere il benessere di tutte e tutti. Questa donazione al Reparto di Pediatria dell’ospedale di Modica è un ulteriore esempio del potere trasformativo della generosità e della solidarietà. Presenti alla consegna la presidente della Casa delle Donne di Scicli Melania Carrubba, il direttore sanitario Piero Bonomo e la sua vice Antonella Celestre, Antonella Garro del reparto di pediatria, le consigliere dell’associazione M.G. Cannella e J. Statello, la referente dell’ass. GoArt&Lab Simona Giuliano e le infermiere di reparto M. Di Gregorio e R. Pappalardo. In itinere altri progetti che saranno realizzati con la rimanente parte della somma ricavata dall’asta di beneficenza.