Un piccolo prolungamento per la fase finale della stagione del campionato di Serie B di pallamano maschile dell’Andimoda Ragusa. Infatti, la gara, ultima di campionato, in programma inizialmente per domenica 12 maggio sul campo dell’Aretusa è stata spostata a sabato 25, sempre sul parquet di Siracusa, a partire dalle 16,30. “Avremo l’occasione – chiariscono dal sodalizio ibleo – di preparare nella maniera migliore questo appuntamento, considerato, tra l’altro, che andremo ad affrontare una compagine che ha dimostrato tutto il proprio valore nel corso del campionato e lo testimonia la terza posizione in classifica che allo stato sta occupando. Non sarà per nulla semplice, quindi, ma dopo il successo conquistato nel derby in occasione dell’ultimo turno i nostri ragazzi hanno dimostrato di sapere gettare il cuore oltre l’ostacolo. Per cui, andremo di certo a giocarcela”. Intanto, proseguono i concentramenti Under 13, il modo migliore per valorizzare i talenti giovanili, che si concluderanno il 19 maggio sempre a Siracusa, un’altra occasione per vedere all’opera i piccoli giocatori di casa Andimoda.