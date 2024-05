“Siamo davvero dispiaciuti, ma assenze di lavoro, infortuni, motivi scolastici, purtroppo, ci costringono a non poter onorare, al di là delle possibilità di passaggio, l’impegno con le Tigri Bari, ricambiando la visita. Non potremmo, infatti, garantire un numero adeguato. La stagione a 15, quindi, finisce qui, con un bilancio più che positivo, visto il valore dimostrato sul campo da tutti i nostri ragazzi. Agli amici delle Tigri Bari, vanno i nostri migliori auguri per il proseguimento della stagione agonistica”. Così il direttore tecnico del Ragusa Rugby, Angelo Iozzia, commenta la mancata trasferta, valevole per il ritorno delle semifinali play-off, a Bari, contro le Tigri. “C’è molta amarezza – sottolinea ancora il vicepresidente del Ragusa Rugby, Paolo Sartorio – perchè per noi è sempre centrale il rispetto del valore del campo. Ma i numeri ci costringono a dare forfait”. Ma il percorso del Ragusa Rugby, non si ferma affatto. “Chiuso il sipario sulla stagione del Rugby a 15 – prosegue Iozzia – ci prepariamo alla Coppa Sicilia di Seven, che ci vedrà protagonisti e, subito dopo, al beach rugby, dove stiamo lavorando al massimo per farci trovare pronti”. Intanto, domenica, grande giornata dedicata al mini-rugby. A Marsala, infatti, va in scena la sesta edizione del torneo “Millemete”, che vedrà la partecipazione anche dei ragazzi del Ragusa Rugby, per le categorie Under 6,8,10 12. Numerosa la colonia iblea che partirà alla volta di Marsala.