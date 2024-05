Nei giorni scorsi la polizia di Stato, sulla base di quanto disposto con ordinanza del questore della provincia di Ragusa Vincenzo Trombadore, ha effettuato dei servizi straordinari di controllo del territorio nei Comuni di Comiso e di Santa Croce Camerina, con particolare attenzione sia alle aree urbane ed ai luoghi di aggregazione che alle zone periferiche delle città nonché alla fascia costiera; detti servizi sono stati intensificati in particolar modo in occasione della ricorrenza della “festa dei lavoratori”. Nello specifico, il personale del commissariato di Ps di Comiso, unitamente al personale della Squadra Mobile della Questura di Ragusa, con l’ausilio delle unità Cinofile di Catania e del pastore tedesco Maui, ha attuato mirati servizi di polizia giudiziaria e di controllo del territorio con particolare attenzione a piazza Fonte Diana, piazza S. Francesco e la villa Comunale del Comune di Comiso, procedendo ad accurate perquisizioni, nell’ottica della prevenzione e repressione dei reati in genere e dei delitti in materia di sostanze stupefacenti. Nell’ambito dei suddetti servizi, sono state controllate 182 persone, 101 veicoli, degli esercizi commerciali ed effettuate delle perquisizioni domiciliari. Nel corso dei servizi antidroga, a seguito di mirata perquisizione domiciliare, il personale operante ha tratto in arresto in flagranza di reato un comisano di 33 anni, ritenuto responsabile del delitto di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo stesso è stato trovato in possesso di bilancino di precisione, di materiale atto al confezionamento e di sostanza stupefacente; più in dettaglio, era in possesso di 47 grammi di sostanza stupefacente (marijuana e hashish) che era occultata all’interno dell’abitazione e che non sfuggiva al fiuto dell’Unità cinofila composta dal conduttore poliziotto e dal cane poliziotto Maui. Sempre nel corso dei servizi antidroga è stato segnalato al Prefetto un comisano di 35 anni, per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti.