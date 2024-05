Il Gran Premio Giovanissimi di Riccione, giunto alla 60º edizione, regala alla Conad Scherma Modica una splendida medaglia di bronzo con Sofia Spadaro, nella categoria Bambine fioretto femminile. Un podio non del tutto inaspettato, ma che comunque migliora nettamente le precedenti esperienze in campo nazionale nelle prove di Gran Prix della piccola schermitrice modicana, fermatasi finora sempre alla porte della finale ad otto, nel suo primo anno da agonista.

Sulle pedane romagnole la Spadaro superava il doppio girone preliminare, con una sola sconfitta nel primo turno e con tutte vittorie nel secondo turno, piazzandosi al 7º posto del tabellone di eliminazione diretta su 105 partecipanti. Posizione che le permetteva di essere esentata dal primo turno di diretta, ed accedere direttamente al tabellone dei 64. Qui vinceva agevolmente contro la marchigiana Febo per 10/4. Nel turno dei 32 toccava alla fiorentina Morsillo cedere il passo alla tenace atleta modicana, per 10/6. Agli ottavi Sofia affrontava l’anconetana Tattolo in un assalto dominato per 10/2, e che valeva la tanto agognata finale ad otto nazionale. Ai quarti di finale la fiorettista modicana non dava cenni di appagamento, ed in un assalto particolarmente combattuto guadagnava il podio ai danni della ternana Meriziola per 10/5. Semifinale contro la veneziana Gervasutti, che poche settimane fa l’aveva già sconfitta nella seconda prova nazionale di Rovigo, e purtroppo il risultato finale non è cambiato. Con la veneta che poi è andata a vincere il titolo italiano e Sofia che si è dovuta “accontentare” del terzo posto e di una prestigiosissima medaglia di bronzo, ma che brilla come fosse d’oro! La Scherma Modica appena concluso il Gran Premio Giovanissimi tornerà a Riccione, che ospiterà i Campionati Italiani Gold Cadetti e Giovani, già questo weekend. In gara nella prova Gold Cadetti Andrea Cartia e Edoardo Aprile nel maschile, Ottavia Iacono e Carla Scarso nel femminile. Nella prova giovani Gold tornerà in pedana Edoardo Aprile a cui si unirà Mattia Pitino. Emilia Romagna che ospiterà in contemporanea nel fine settimana anche i Campionati Italiani Assoluti Paralimpici e Non Vedenti a San Lazzaro (Bologna). Difenderanno i colori modicani Maria Boscarino e Leonardo Napolitano nella