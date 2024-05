E’ il giorno, domani, domenica 12 maggio, della festa esterna di Maria Santissima della Medaglia. Si celebra la solennità dell’Ascensione del Signore. Alle 9 ci sarà la celebrazione eucaristica, alle 10,30 la santa messa con dodici ragazzi del catechismo che riceveranno l’Eucarestia per la prima volta. Ad animare la funzione la corale della Cattedrale diretta dal maestro Giovanni Giaquinta, all’organo il maestro Giorgio Occhipinti. Alle 12 la celebrazione eucaristica. Alle 17,30 la santa messa con l’omelia che sarà tenuta dal diacono don Giuseppe Cascone. Partecipa l’Unitalsi di Ragusa. Alle 18,30 ci sarà la processione con l’artistico simulacro della Madonna della Medaglia per le seguenti vie: corso Italia, via Roma, via Sant’Anna, via Mario Rapisardi, via Ecce Homo, via San Vito, via G. Odierna, via Roma, corso Italia e rientro in Cattedrale. Il corpo bandistico San Giorgio Città di Ragusa, diretto dal maestro Giacomo Antonio Palermo, accompagnerà la processione. Parteciperà l’Unitalsi di Ragusa. Il parroco, il canonico sacerdote Giuseppe Burrafato, invita i fedeli a partecipare alla processione con le candele accese. Al rientro della processione, celebrazione eucaristica presieduta dal canonico sacerdote Giuseppe Cabibbo, rettore della chiesa di San Michele in Ragusa. Ieri sera, intanto, la celebrazione eucaristica, con l’omelia tenuta sempre dal diacono don Giuseppe Cascone, è stata animata dalle donne di Azione cattolica, dal gruppo di preghiera di Padre Pio e dai volontari del centro ascolto Caritas.