La Compagnia G.o.D.o.T. di Ragusa, guidata da Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso, torna alla Maison GoDoT questa domenica 12 maggio alle ore 18.30 con l’ultimo spettacolo della 18ª stagione per ragazzi di Palchi Diversi, celebrando la pace e uno dei più grandi alfieri della letteratura per i più giovani: Gianni Rodari. Con lo spettacolo “Sbagliando s’inventa”, omaggio a G. Rodari, gli attori Alessio Barone, Benedetta D’Amato e Alessandra Lelii, diretti da Vittorio Bonaccorso, sulle note delle musiche originali di Alessio Barone e vivacizzati dal tripudio di colori dei costumi di Federica Bisegna, prenderanno per mano i piccoli spettatori per accompagnarli nel magico, divertente e allegro mondo della fantasia e per trasmettere, senza retorica, attraverso le parole di colui che è considerato il maggiore favolista del Novecento, un forte messaggio pacifista. Tra le opere di Rodari sono diversi e testi contro la guerra, e i suoi versi, poetici e delicati, risultano in questo momento storico di grande attualità. Sarà un viaggio attraverso le sue pagine intrise di genialità e umorismo volto a valorizzare tutti i colori del mondo, un’occasione per vivere avventure irresistibili e abitare una dimensione gioiosa e imprevedibile, dove ogni storia respinge la guerra e promuove la pace, ogni errore può diventare un’invenzione sorprendente e ogni situazione può essere capovolta per rivelare nuove prospettive. “ Ritorniamo a “giocare” con il grande Gianni Rodari – commentano i direttori artistici della compagnia ragusana Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso – con le sue storie strampalate e, in particolare, con i suoi testi contro la guerra e, reinventandoli con musiche e canzoni, utilizzeremo il meraviglioso linguaggio teatrale per parlare del valore della pace, e ci faremo trasportare dalla fantasia dai nostri attori nel mondo divertente, colorato e mai scontato di uno dei più grandi pedagoghi di tutti i tempi”.

Per info e prenotazioni è possibile chiamare i numeri 328.2553313, 339.3130315, 329.1421719, 339.3234452, 338.4920769, anche whatsapp, o scrivere a info@compagniagodot.it . Prenotazioni e prevendita online sul sito http://www.compagniagodot.it o presso la Maison GoDoT in Via G. Carducci, 265 a Ragusa dalle ore 17:30. Solo prevendita presso Beddamatri, in Via M. Coffa n. 12, sempre a Ragusa. È possibile usufruire della Carta del Docente. In attesa di Palchi Diversi Estate al Castello, la Compagnia G.o.D.o.T. tornerà poi alla Maison GoDoT con gli spettacoli che chiudono i laboratori baby, junior e senior: “Les folies du chef Francois” in programma il 30 e 31 maggio, 1 e 2 giugno; e “Pinocchio” in programma dal 6 al 9 giugno.