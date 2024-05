L’Asd Naturosa Bike & Co. Ragusa continua a rendersi protagonista di una stagione ricca di appuntamenti anche di un certo rilievo. E’ il caso della partecipazione dei propri atleti alla gara internazionale Tre valli Varesine che ha visto ai nastri di partenza 200 partecipanti per la categoria juniores. Concorrenza di altissimo livello e corridori provenienti da ogni parte del mondo con la pattuglia iblea che ha cercato di fare del proprio meglio. Ai nastri di partenza c’erano per la Naturosa Giovanni Distefano, Flavio Schembari, Samuele Basile e Luciano Marino. Per tutti loro una grandissima esperienza, di sicuro da ripetere. Ad Agrigento, invece, la Naturosa è stata impegnata nella quarta prova di Coppa Sicilia riservata ai giovanissimi.

Sul podio Carlo Avola che ha concluso la propria performance al terzo posto. Buone, inoltre, le prestazioni di Paolo Alì, Lorenzo Gualato, Michele Scala, Giorgio Cappello, Michela Cappello, Leo Pagliaroli, Luca Pagliaroli, Flavio Parisi, Daniele Messina e Simone Pluchino. Il gruppo ha dimostrato, nonostante la giovane età, di sapere il fatto proprio. Così come, per la categoria Allievi, si è rivelata molto interessante la partecipazione alla gara svoltasi a Floridia, nel Siracusano. Ottimi i riscontri a livello di performance di Salvatore Caruso, Corrado Spadaro e Nicolas Tumino. Angelo Brugaletta è stato costretto al ritiro dopo un problema meccanico. “Per i nostri ragazzi – commenta il presidente Giuseppe Nascondiglio – la possibilità di spaziare in vari ambiti e la consapevolezza di sapere, comunque, tenere botta in qualsiasi circostanza. Complimenti a tutti”.