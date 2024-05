Molti fedeli. E numerosi devoti. Come sempre. La processione con l’artistico simulacro di Maria Santissima della Medaglia è stata caratterizzata, ed è circostanza che si ripete con ancora maggiore consistenza negli ultimi anni, da un notevole fervore religioso. Dopo l’uscita dalla Cattedrale, il corteo, alla presenza del parroco, il canonico sacerdote Giuseppe Burrafato, assieme agli altri rappresentanti del clero, alla presenza dei fedeli con le candele accese che, organizzati su due ali, hanno preceduto il passaggio del simulacro, ha animato le vie del centro storico superiore di Ragusa. Il simulacro della compatrona della città è transitato per le vie Roma, Sant’Anna, Rapisardi, Ecce Homo, San Vito, Odierna e ancora Roma. Quindi, accompagnato dal corpo bandistico San Giorgio, il simulacro ha fatto rientro in Cattedrale. L’avvio della processione, subito dopo l’uscita, è stato molto emozionante. Hanno animato la stessa i volontari dell’Unitalsi, la corale della Cattedrale, i ministri dell’Eucarestia, i portatori e naturalmente i devoti di Maria Santissima della Medaglia (foto di Salvo Bracchitta).Subito dopo il rientro della processione, è stata celebrata la santa messa presieduta dal canonico sacerdote Giuseppe Cabibbo. Tutto si è svolto nella maniera migliore anche grazie alla piena collaborazione dei fedeli e dei devoti. Intanto, il programma delle celebrazioni contempla per sabato 18 maggio alle 18,30 la recita del Rosario e alle 19 la santa messa. Alle 20,30 ci sarà la veglia cittadina di Pentecoste guidata dal vescovo della diocesi di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa. Domenica 19 maggio, solennità di Pentecoste, le sante messe delle 10,30 e delle 12 in Cattedrale non saranno celebrate. Le celebrazioni eucaristiche sono state fissate per le 9, le 11 e le 19. Alle 11, in particolare, ci sarà il solenne pontificale del vescovo della diocesi di Ragusa.