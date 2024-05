Al via dal 14 maggio la seconda edizione di “Vela & Salute”, una navigazione a vela davvero straordinaria, all’insegna dell’impegno sociale, della solidarietà e della legalità. L’iniziativa, organizzata dalle sezioni della Sicilia orientale della Lega Navale Italiana in collaborazione con Arnas Garibaldi di Catania, anche quest’anno sarà dedicata alla prevenzione della Talassemia e alla donazione del sangue e, attraverso molteplici attività si celebrerà la cultura del mare inclusivo e accogliente, senza barriere fisiche e sociali. Suggestivi vessilli per la diffusione di questi importanti messaggi saranno le barche a vele che effettueranno questa speciale crociera, già esse stesse simboli di rinascita e speranza. Si tratta, infatti, d’imbarcazioni confiscate alla criminalità organizzata e affidate dall’autorità giudiziaria alla Lega Navale Italiana per attività d’interesse generale così come prevede il programma nazionale “Mare di legalità” all’interno del quale è prevista l’iniziativa “Vela & Salute”. Questo evento – afferma l’ammiraglio Donato Marzano, presidente della Lega Navale Italiana – unisce alla cultura marittima e alla prevenzione sanitaria i valori e le azioni in favore dell’inclusione sociale e della promozione della legalità. Il nostro obiettivo – prosegue – è portare all’attenzione dei cittadini, in particolare dei giovani, e delle istituzioni, l’importanza di educare alla legalità e al rispetto delle regole, coinvolgendo tutti, nessuno escluso, in iniziative di pubblico interesse nell’ambito della diffusione della cultura e delle tradizioni marittime, della promozione sociale, dello sport senza barriere e della salvaguardia ambientale, com’è nello spirito e nella missione della Lega Navale Italiana da 127 anni”. Il programma prevede una navigazione a staffetta su due rotte, con partenza il 14 maggio e arrivo il 23 maggio nel capoluogo etneo: la prima con partenza da Lipari verso Catania, con tappa nei porti di Milazzo, Messina, Riposto, Aci Trezza e Catania, e la seconda da Pozzallo verso Catania e arrivo nei porti di Marzamemi, Siracusa, Augusta e Catania. In ogni porto, le sezioni locali della Lega Navale realizzeranno attività di carattere sociale e di solidarietà incentrate sui temi principali dell’iniziativa: dalla prevenzione sanitaria, alla legalità, all’inclusione sociale, al rispetto del mare, cui parteciperanno rappresentanti istituzionali, associazioni, scuole e società civile. L’evento “Vela & Salute”, è patrocinato dall’Assemblea Regionale Siciliana, dal Comune di Catania e dal Comune di Pozzallo, a coordinarlo, In rappresentanza della Lega Navale Italiana, il delegato per la Sicilia orientale contrammiraglio Agatino Catania, che ne è anche ideatore e promotore “Questa seconda edizione – afferma il contrammiraglio Catania – nasce sulla scorta del successo ottenuto lo scorso anno. Abbiamo incontrato oltre 1000 ragazzi delle scuole, tante famiglie di persone con disabilità, enti e istituzioni. Occasioni importanti per parlare di prevenzione, legalità e impegno sociale. Per questo – aggiunge – siamo grati ai medici che ci accompagneranno in questo viaggio per parlare di prevenzione e speranza nella ricerca scientifica. Un ringraziamento particolare va, inoltre, ai presidenti, ai soci delle sezioni coinvolte per il grande impegno profuso, affinché anche in questa edizione possa giungere quanto più possibile il nostro messaggio, nel segno dei più alti principi della Lega Navale Italiana, a cominciare dal mare sempre al centro e senza barriere”. La manifestazione si concluderà il 24 maggio con il convegno “La Prevenzione…va in porto”, che si terrà nella sala Dusmet dell’ospedale Garibaldi a partire dalle ore 14,30, in cui saranno presenti i massimi esperti in materia di emoglobinopatie.”