Il mare di Scicli è Bandiera Blu. Lo storico riconoscimento è stato consegnato stamani nelle mani del sindaco di Scicli Mario Marino dal presidente della Fondazione Fee Italia, Claudio Mazza.

Il tratto di mare della costa sciclitana baciato dal riconoscimento è quello di Sampieri, Pisciotto e Costa di Carro, ma l’amministrazione comunale ha in animo di lavorare nel 2025 per l’estensione al resto della lunga e articolata costa marina di Scicli.

Ad assegnare la bandiera blu è la Foundation for Environmental Education (FEE). Tra i 32 criteri da rispettare per ottenerle ci sono: l’esistenza e il grado di funzionalità degli impianti di depurazione; la percentuale di allacci fognari; la gestione dei rifiuti; l’accessibilità; la sicurezza dei bagnanti; la cura dell’arredo urbano e delle spiagge; la mobilità sostenibile; l’educazione ambientale; la valorizzazione delle aree naturalistiche; le iniziative promosse dalle Amministrazioni per una migliore vivibilità nel periodo estivo.

Tutte attività che il Comune ha messo in campo da un anno a questa parte grazie all’impegno dell’assessorato retto da Enzo Giannone e grazie alle buone prassi suggerite dal professor Corrado Monaca, past president nazionale del Movimento Azzurro.

A Roma, insieme al sindaco Marino l’assessore Giannone, il professore Monaca e l’ing. Andrea Pisani dell’Ufficio tecnico comunale.

Nella cerimonia di premiazione delle Bandiere blu, oggi 14 maggio nella sede del Cnr a Roma, anche il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare Nello Musumeci.

“La bandiera Blu per il mare di Scicli mette in grande rilievo le politiche di governance del territorio messa in atto dall’Amministrazione che presiedo e che punta a tale strumento blu anche per promuovere il proprio territorio a livello turistico”, dichiara il sindaco Mario Marino.

I criteri

I 32 criteri del Programma, spiega la Fee Italia, vengono aggiornati periodicamente in modo da spingere le amministrazioni locali partecipanti ad impegnarsi per risolvere, e migliorare nel tempo, le problematiche relative alla gestione del territorio per una attenta salvaguardia dell’ambiente.

Cos’è la Fee

La Fee, fondata nel 1981, è un’organizzazione internazionale non governativa e no-profit, registrata come charity nel Regno Unito e con sede centrale a Copenaghen in Danimarca, attualmente presente in 81 Paesi nei cinque Continenti. L’obiettivo principale dei programmi Fee è la diffusione delle buone pratiche per la sostenibilità ambientale, attraverso molteplici attività di educazione e formazione, con una particolare attenzione alle scuole di ogni ordine e grado.