“Ci viene segnalata, in prossimità di Punta di Mola, per la maggior parte, dunque, in territorio ragusano visto che, comunque, una porzione appartiene al Comune di Santa Croce Camerina, la presenza di un fenomeno da monitorare che merita di essere posto sotto attenzione e che sta preoccupando, e non poco, i residenti e i villeggianti dell’area”. La denuncia arriva dal presidente dell’associazione Ragusa in Movimento, Mario Chiavola, che ha raccolto alcune segnalazioni in proposito da parte di alcuni cittadini. “Una porzione della spiaggia che insiste in quest’area – spiega Chiavola – fa registrare la presenza di persone di ogni tipo che, lo hanno fatto la scorsa estate ma anche durante il periodo invernale, bevono birra, non avendo cura di raccogliere le bottiglie che piuttosto vengono lanciate dove capita prima, mangiano, lasciando plastica ovunque, e facendo i propri bisogni dinanzi alle abitazioni delle persone che risiedono nell’area. La circostanza fa ancora più sensazione perché qualcuno avrebbe addirittura ammobiliato l’area con delle panche e dei tavolini. A quanto pare, nei mesi scorsi, un primo sopralluogo era stato effettuato dalla polizia municipale di Ragusa ma non ha sortito gli effetti sperati. Ora, con il sopraggiungere della bella stagione, c’è il rischio che questo fenomeno (sembra che l’anno scorso si registrasse la presenza di decine e decine di persone che animavano feste in spiaggia che non sarebbero state autorizzate) possa tornare a ripetersi con tutto ciò che questo può comportare in termini di gravità. Ecco perché chiediamo all’amministrazione comunale di valutare con attenzione in che modo si possano predisporre delle contromisure per garantire sicurezza e decoro urbano ai cittadini che risiedono in zona”.