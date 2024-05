La dea Fortuna bacia Comiso. Una ragazza ha vinto oggi pomeriggio 500mila euro. È entrata presso il “Tabacchi Nannaro” di Mirko Nannaro in corso Ho Chi Min. Si è messa di lato a grattare il suo gratta e vinci da cinque euro e uno, due, tre, c’erano i tre grattini da 500mila euro. C’è stata un po’ ad assicurarsi che avesse, in effetti, realizzato una tale vincita insieme agli operatori della tabaccheria e, dopo, in modo molto tranquillo è andata via. “Le abbiamo chiesto – racconta Ilenia Nannaro, sorella del titolare – se avesse capito bene che somma aveva vinto ma probabilmente era davvero sorpresa. Non ci era mai successo che un cliente vincesse una tale somma. Siamo molto contenti per lei. Dovrà andare a Roma per ritirare la vincita, immagino – dice sorridendo Mirko Nannaro – che abbia già fatto i biglietti. Le auguriamo di poter realizzare i suoi sogni nel cassetto con tutto il cuore”.