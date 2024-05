Un cadavere è stato rinvenuto in via Ruggero Bonghi, nel cuore del centro storico di Ispica. E’ accaduto questa mattina. Si tratta di un 75enne che da qualche giorno non era più stato visto in giro. Probabile, dunque, che l’uomo, a quanto pare senza familiari, sia deceduto per un malore. Questa mattina l’intervento dei vigili del fuoco che hanno fatto la macabra scoperta. Indagini in corso per appurare le cause della morte.