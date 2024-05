“Non vogliamo essere schizzinosi. Né riproporre il solito ritornello. Ma ci sono ancora i margini per rimediare. Visto che siamo all’inizio della stagione. Solo non vorremmo riavere a che fare con i soliti problemi di sempre. Il periodo primavera-estate è lungo. Quindi sarebbe meglio valutare con attenzione se non sia possibile trovare delle soluzioni ad hoc”. Parola del Comibleo, il comitato spontaneo di residenti della città antica di Ragusa, che torna a focalizzare l’attenzione su quanto accade in piazza della Repubblica.

“Una situazione a dir poco pesante – è spiegato dal comitato – considerato che tutti i rifiuti in eccesso diventano facile preda di animali randagi che, poi, li disperdono ovunque. Ma, come se non bastasse, l’olezzo che promana da questi contenitori, incapaci di contenere la mole di spazzatura conferita, non ha nulla a che vedere con la suggestione dei palazzi barocchi che circondano il sito. Ci chiediamo sempre: ma possibile che non si riesca a trovare una soluzione? Basterebbe collocare qualche mastello supplementare. E, invece, ci ostiniamo a proseguire lungo una direzione che, come abbiamo già visto negli anni scorsi, non porta a nulla di positivo. Ci auguriamo che qualcosa, invece, possa cambiare e che, limitatamente a questo disagio, tutto possa rientrare nei canoni previsti da un sito che ospita un’area Unesco”.