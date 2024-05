Un episodio dai contorni ancora tutti da definire ha coinvolto un ragazzo 17enne e una bambina di 6 anni. In un primo tempo si era temuto che il ragazzo avesse abusato della bimba, ma l’ipotesi è stata scongiurata perché sono state effettuate visite mediche che hanno escluso tale ipotesi. Il pm del Tribunale dei minori ha chiesto agli agenti del commissariato di sentire, con le dovute cautele, i protagonisti della vicenda per capire come stanno le cose. Gli inquirenti escludono in maniera categorica che ci sia stata violenza. La vicenda finita sotto i riflettori è tutta da definire anche per comprendere che tipo di azione sia stata attuata dall’adolescente nei confronti della bambina e per cercare di comprendere il luogo in cui questo episodio si è verificato.