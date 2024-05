L’Asd Naturosa Bike & Co. Ragusa raccoglie risultati interessanti alla 22esima edizione del memorial Cannarella, dando prova di avere fatto ulteriormente maturare i propri ragazzi nel contesto di una gara ciclistica di interesse nazionale in cui, tra l’altro, per la categoria Juniores, era stata messa in palio la maglia di campione regionale. Gli atleti del sodalizio caro al presidente Giuseppe Nascondiglio, accompagnati dal diesse Giampiero Pitino, hanno partecipato sia alla cronoscalata del sabato quanto alla gara in linea della domenica, con partenza da Comiso e arrivo a Monterosso Almo: 105,5 i chilometri percorsi (a Monterosso Almo un circuito cittadino di sei giri prima di arrivare in fondo).

Per quanto riguarda la cronoscalata, da segnalare il primo posto di Federico Occhipinti tra gli Esordienti e il secondo di Aurora Distefano tra le Allieve donna. Poi Salvatore Caruso e Angelo Brugaletta hanno partecipato a entrambe le gare mentre Emmanuel Brugaletta e Leonardo Carbonaro sono partiti solo per la crono mentre Nicolas Tumino si è visto più motivato a pedalare per la gara della domenica. In quest’ultimo caso, poi, da mettere in evidenza il secondo posto di Giovanni Distefano nella categoria Juniores. Buone le performance, seppure al cospetto di una concorrenza molto agguerrita, di Flavio Schembari e Samuele Basile. Sono state gettate, ancora una volta, le premesse per fare crescere ulteriormente questi atleti di cui si continua a dire un gran bene per tutte le dimostrazioni di capacità che hanno dato prova di animare.