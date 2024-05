Dopo il fantastico momento di ieri sera in chiesa Madre, con lo spettacolo di Carlo Tedeschi dal titolo “I mille sì di Maria” che si è tenuto in chiesa Madre, promosso dall’Azione cattolica parrocchiale e interpretato dalla compagnia teatrale siciliana Rdl (Ragazzi del lago), un momento che ha suscitato grandi emozioni tra i numerosi presenti, proseguono a Comiso le celebrazioni dell’Ottavario in onore di Maria Santissima dell’Addolorata. Oggi, in particolare, alle 18,30, ci sarà la recita del Rosario e la coroncina del mese di maggio, alle 19 la celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote Corrado Germano, vicario parrocchiale delle parrocchie Santa Maria delle Stelle e San Giuseppe a Comiso. Domani, invece, si celebra la solennità di Pentecoste. Alle 9, nella chiesa di San Biagio, ci sarà la celebrazione eucaristica. Alle 11 e alle 19, in chiesa Madre, la santa messa. Alle 18,30 il Rosario e la coroncina del mese di maggio.

Alle 20, al termine della celebrazione eucaristica, sarà eseguito lo Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi. Altri appuntamenti sono quelli in programma il 25 maggio. In particolare, alle 20 ci sarà la premiazione del contest “Maggio…colori in festa”. In più, domenica 26, alle 20, al termine della celebrazione vespertina, il venerato simulacro della Vergine Addolorata, portato processionalmente lungo le navate della chiesa, sarà riposto nella propria cappella.