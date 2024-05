“Esprimo, a nome di tutta la cittadinanza di Santa Croce, le mie più vive congratulazioni al nostro concittadino Marco Porcedda (nella foto) che è stato nominato assessore alla Legalità e alla Sicurezza del Comune di Torino”.

Lo dice il sindaco Peppe Dimartino dopo la nomina del nuovo membro della giunta Lo Russo. Tenente Colonnello dell’Arma dei Carabinieri, nato a Ragusa il 23 aprile 1980, sposato e con due figli, Porcedda lavora a Torino già agli inizi degli anni Duemila. Dopo una parentesi di sei mesi come comandante della Polizia Militare della base di Nassiriya, in Iraq, si è spostato a Pinerolo in occasione delle Olimpiadi, Parolimpiadi e Universiadi di Torino 2006. Appassionato di lingue straniere e nuove tecnologie, dopo la laurea in Giurisprudenza nel 2004 e quella in Scienze della Sicurezza nel 2005, ha approfondito diversi percorsi di formazione anche post-universitaria sulla Sicurezza Interna ed Internazionale, su Cybersecurity, Security Management e Leadership oltre ad aver partecipato in qualità di relatore a vari eventi in tema di sicurezza ed innovazione tecnologica.

“Dopo la nomina del sindaco Lo Russo – conclude il primo cittadino – ho chiamato al telefono Porcedda per rivolgergli personalmente i miei auguri di buon lavoro”.