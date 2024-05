Prima giornata, ieri, dei solenni festeggiamenti in onore del glorioso patrono di Ragusa, San Giorgio martire, chiusa con una importante partecipazione alle varie iniziative che si sono registrate. A cominciare da quella del pomeriggio, in piazza Duomo con la tradizionale “cena”, vale a dire la vendita all’asta dei doni messi a disposizione dalle aziende benefattrici e acquistati dai fedeli presenti. Un momento molto pittoresco reso ancora più accattivante dai battitori d’asta che si sono saputi calare al meglio nella parte. Questa mattina, intanto, devoti e fedeli hanno partecipato al tradizionale pellegrinaggio al cimitero di Ragusa Ibla dove è stata celebrata la santa messa da parte del parroco, il sacerdote Pietro Floridia. La celebrazione ha puntato l’attenzione su quelli che sono i temi cardine della festa di quest’anno.“Si glori la città di Ragusa – ha detto padre Floridia – di avere come patrono un così grande santo, esempio di invitte virtù e protettore negli assalti dell’inferno. I suoi devoti, figli di questa città, possano imitare le virtù di San Giorgio e con la grazia di Dio, nel nome santo di Gesù Cristo, vincere le perfide mellifluità e i letali attacchi mortali dell’antico serpente”. Parole molto vibranti che non hanno mancato di catturare l’attenzione dei fedeli presenti. Il pellegrinaggio al cimitero assume un significato specifico, inoltre, perché in questo modo si vogliono onorare i defunti che si sono spenti con la speranza di risorgere nel mondo dei Giusti. Domani, con il versetto del Vangelo di Marco a fare da traino (“Dove sono due o tre riuniti nel mio Nome, io sono in me