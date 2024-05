Dopo che ieri, giornata della solennità di Pentecoste, i festeggiamenti in onore di Maria Santissima delle Grazie sono stati caratterizzati da alcuni momenti significativi di aggregazione, come nel caso della passeggiata in bicicletta (nella foto sotto) avente per tema “Alla scoperta del centro storico” che, a cura della Pro Loco di Chiaramonte, ha fatto registrare grande interesse, ci si appresta a vivere i momenti conclusivi delle celebrazioni.Domani, in particolare, 21 maggio, è la festa di Maria Santissima delle Grazie. Alle 11 ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta dall’arciprete parroco, il sacerdote Graziano Martorana, con la presenza dei sacerdoti diocesani originari di Chiaramonte e di coloro che vi hanno svolto il servizio pastorale. Alle 12 supplica alla Vergine Maria, alle 18,45 il Rosario meditato mentre alle 19,30 ci sarà la santa messa a cui seguirà l’esposizione del Santissimo Sacramento, la celebrazione dei Vespri e la benedizione eucaristica con canto del Te Deum di ringraziamento. Alle 21,30 serata in piazza Duomo a cura del comitato. Mercoledì 22 è il giorno della salita del simulacro che ritorna nella chiesetta che lo ospita tutto l’anno. Alle 11 la santa messa, alle 15 la sistemazione del simulacro nel baiardo, alle 17,30 la celebrazione eucaristica presieduta dal vicario foraneo, il canonico sacerdote Giuseppe Antoci. Alle 18,30 il “cuncursu” con la salita del simulacro della Madonna delle Grazie. Alle 19,15 sosta al cimitero con tradizionale “benedizione ai campi” e proseguimento della processione verso la chiesa della Madonna delle Grazie. Durante il “cuncursu” le famiglie sono state pregate di addobbare le loro case con coperte preziose, lampade, piante e di fare cadere petali di rose al passaggio del simulacro. Confcommercio provinciale Ragusa con il presidente Gianluca Manenti e Confcommercio sezionale Chiaramonte con il presidente Danilo Scollo continuano a occuparsi del supporto alla comunicazione esterna per fare in modo che il contenuto delle celebrazioni possa essere diffuso il più possibile ovunque così da fare conoscere le peculiarità identitarie di questa tradizione.