Il circolo scacchi “Pippo Fasino” di Comiso e l’Accademia Scacchi Ragusa, con il patrocinio del Comune di Comiso, hanno organizzato a Comiso gli Ottavi di Finale del Campionato Italiano Assoluto, torneo valido per le variazioni Elo Fide che ha assegnato il titolo di campione provinciale di scacchi. Il torneo si è svolto dal 17 al 19 maggio. Primo classificato e campione provinciale di scacchi è Giancarlo Nobile, a seguire Massimo Occhipinti e Giancorrado Randone, rispettivamente secondo e terzo. Al quarto posto assoluto e primo tra gli under 18 è stato Gabriele Camilleri. Al torneo hanno preso parte cittadini italiani in possesso della Tessera FSI 2024 sia essa Agonistica oppure Junior per gli under 18. Si sono disputate cinque turni con formula Open e si adotterà il sistema di abbinamento Swiss FIDE. La cadenza di gioco è di 90’ + 30’’ a mossa per l’intera partita. Ai primi tre classificati sono state consegnate le coppe, al primo degli under 18 una medaglia e un libro. L’assessore allo Sport e Spettacolo Giovanni Assenza è intervenuto alla premiazione dei vincitori. “Il torneo, al quale gli amici Totò Fasino e Nunzio Santini, vere e proprie anime del circolo di scacchi comisano, è stato un successo sia sotto il profilo organizzativo sia per la qualità dei concorrenti. Un plauso particolare va al giovanissimo Antonio Albani il quale, nonostante l’età, si è ben difeso contro avversari sicuramente più esperti e navigati – ha commentato l’assessore Assenza -. L’aver ospitato a Comiso questo importante evento scacchistico, oltre ad aver stimolato l’interesse per i numerosi appassionati, è perfettamente coerente con una tradizione degli scacchi che in città ha radici profonde. Il gioco degli scacchi, com’è noto, ha una forte valenza educativa perché stimolo forte alla riflessione, alla pazienza, al confronto, all’elaborazione di una strategia. Inoltre, è occasione di socialità e amicizia”.