Anche il coro Mariele Ventre di Ragusa, della Galassia dell’Antoniano farà parte del Coro di quasi 1000 bambini che animerà, il prossimo 25 e 26 maggio a Roma, la prima “Giornata Mondiale dei Bambini” “Ecco, io faccio nuove tutte le cose”, voluta da Papa Francesco e organizzata dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione e dal coordinatore della GMB, padre Enzo Fortunato.

Il 25 maggio è in programma allo Stadio Olimpico un grande evento, che andrà in onda su Rai1 a partire dalle 15.30, alla presenza di Papa Francesco e tantissimi ospiti: il Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni, Carlo Conti, Renato Zero, Albano, Lino Banfi, Orietta Berti, Carolina Benvenga, Ninna e Matti, oltre a migliaia di bambine e bambini da oltre 100 Paesi.

Sarà l’occasione per cantare insieme e anche per giocare, per questo sarà presente anche una delegazione di calciatori: Gigi Buffon, Alex Del Piero, Cafù, Roberto Carlos e tanti altri.

Tra le canzoni, anche l’inno scritto per l’occasione da mons. Marco Frisina, “Siamo Noi”, che racconta di come siano proprio i bambini la speranza per un futuro migliore, la vera ‘ novità del mondo ‘.

Il 26 maggio, invece, dalle 10 tutti in Piazza San Pietro per la Celebrazione eucaristica e l’Angelus del Santo Padre che nell’occasione saluterà le bimbe e i bimbi di tutto il mondo. Ospite speciale Roberto Benigni.