Un incontro-dibattito per approfondire i temi del Budget di Salute, nuovo modello di cura e reinserimento sociale per le persone con patologie psichiatriche o disabilità intellettive e relazionali. L’evento, organizzato dal consorzio siciliano di riabilitazione in collaborazione con l’Asp di Ragusa, si terrà giovedì 23 maggio, alle 17, nella sala convegni del Kikki Village Resort a Modica, contrada Zimmardo-Graffetta n. 8. L’iniziativa vedrà l’autorevole presenza di Fabrizio Starace (nella foto), attualmente uno degli psichiatri più illustri nel panorama nazionale nonché protagonista dell’introduzione e applicazione in Italia del Budget di Salute. Partendo dal suo ultimo libro “Il Budget di Salute nel sistema di welfare italiano” (Il Pensiero Scientifico Editore, 2024), Fabrizio Starace si confronterà con i partecipanti sui temi del Budget di Salute, sui nuovi modelli di integrazione socio-sanitaria e sulle nuove pratiche della salute mentale e fornirà utilissimi spunti per l’elaborazione dei Progetti terapeutici individualizzati nell’ambito del sistema sanitario siciliano. Presidente della Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell’Ausl di Modena, professore a contratto di Psichiatria Sociale e di Salute Mentale di Comunità presso l’Università Unimore, Starace ha contribuito in maniera significativa all’innovazione organizzativa e gestionale nel sistema di cura per la salute mentale. L’incontro di giovedì sarà moderato da Fiorentino Trojano, psichiatra, consulente Csr e componente del Coordinamento Salute Mentale presso l’Assessorato regionale alla Salute, e vedrà la partecipazione del commissario straordinario dell’ASP di Ragusa Giuseppe Drago, del direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’Asp Giuseppe Morando, di Martina Raniolo della Sirp Sicilia, Società Italiana di Riabilitazione Psicosociale, e del presidente Csr Sergio Lo Trovato.