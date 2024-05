Si è conclusa il 10 maggio scorso la quarta edizione del Concorso “Maggio musicale Kasmeneo”, tenutosi al Foyer ed al Teatro Naselli di Comiso, organizzato dall’Ic “Giovanni Verga” di Comiso, con il patrocinio del comune di Comiso. Al concorso hanno partecipato diverse orchestre delle scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale nonché numerosi gruppi da camera e solisti di scuole medie e dei licei musicali, ospiti ai quali la dirigente scolastica Maria Cafiso ha rivolto un caloroso saluto. È stata una manifestazione di rilevante importanza dal punto di vista musicale e didattico perché occasione di crescita e di confronto tra gli studenti di strumento.

Tutte di alto livello le esibizioni dei concorrenti, sia solisti, circa cinquanta, sia gruppi da camera, una ventina. Relativamente alle categoria “Orchestre da Camera” il primo posto ex aequo è stato assegnato alle orchestre degli istituti comprensivi “Psaumide di Camarina” di Santa Croce Camerina e “Serafino Amabile Guastella” di Chiaramonte Gulfi. Per la categoria “Orchestre per Chitarra” ha visto primeggiare l’orchestra dell’IC “Salvatore Quasimodo” di Ragusa (nella foto sotto Cubisino, Cafiso e Strada).

La commissione giudicatrice, presieduta dal maestro Gianluca Abbate, è stata composta dai docenti di strumento dell’I.C. “Giovanni Verga” Giuseppe Biazzo, Giovanni Cascone, Omar Castiglia, José Massaro, Leandro Sortino, Maria speranza, Andrea Strada e Federico Torrisi.

Alla consegna degli attestati di premiazione è intervenuta l’assessore alla Pubblica Istruzione Giusi Cubisino che ha rivolto agli ospiti i saluti istituzionali.

“Non potevo che accogliere con molto entusiasmo questa prestigiosa iniziativa – ha commentato l’assessore Cubisino -. L’educazione musicale all’interno delle scuole permette, stimola e promuove lo sviluppo di quelle competenze trasversali atte a favorire la maturazione globale di tutti i ragazzi. Questo si riflette sicuramente positivamente in tutti gli ambiti della formazione, aumenta anche l’autostima, li aiuta a pensare al loro futuro, suscitando delle emozioni profonde. Per tutto questo ringrazio la commissione esaminatrice, tutti i docenti che hanno accompagnato i ragazzi in questo per