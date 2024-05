Niente da fare. Troppo forte la Star Volley Bisceglie. Nonostante la carica del pubblico del geodetico di piazzale Fabrizio, la Pvt non è riuscita a invertire la tendenza di gara-1 in trasferta. E questa sera, pur giocando in casa e pur provando a reagire rispetto ai colpi assestati dalle pugliesi, le modicane hanno subito un altro 3-0, dando il via libera alla promozione in B1 della compagine ospite. E dire che il sestetto di coach D’Amico sembrava essere entrato in partita nel modo migliore. Il primo set perso a 19 ha lasciato intatta la voglia di rifarsi. Nel secondo, infatti (finito con il parziale di 27-29), le modicane hanno dato molto filo da torcere alle pugliesi. Che nel terzo si sono imposte con il punteggio di 20-25 dando sempre l’impressione di dominare la contesa. Peccato per la Pvt che, adesso, può sostenere la prova d’appello per il salto di categoria. Dovrà affrontare le altre perdenti della prima fase dei play off. Chi la spunterà, concretizzerà l’obiettivo finale.