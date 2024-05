L’arciconfraternita di San Giacomo apostolo comunica che la tradizionale messa del venerdì, nella chiesa omonima all’interno del Giardino ibleo, questa settimana, in concomitanza con i solenni festeggiamenti in onore di San Giorgio martire, non si terrà. La celebrazione eucaristica è in programma domani alle 17,45 al Duomo, come da programma dei festeggiamenti. Al contempo, l’arciconfraternita, che si occupa della cura della chiesa in questione, ricorda che anche questo fine settimana l’edificio di culto resterà aperto per essere fruito da turisti e visitatori, oltre che dai fedeli, secondo i seguenti orari: da venerdì a domenica la mattina dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle 15,30 alle 19,30. La chiesa di San Giacomo apostolo, inoltre, è tornata disponibile per la celebrazione dei matrimoni. A tal fine è possibile contattare i componenti dell’arciconfraternita per ulteriori delucidazioni.