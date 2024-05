La spettacolare uscita del santo patrono dalla sua chiesa. La celebrazione dei Vespri al Purgatorio; il rientro gioioso e solenne dei due fercoli, il simulacro e l’Arca santa, nel maestoso Duomo. E, ancora, la bellissima e caratteristica “ballariata” del simulacro, cioè la simulazione della cavalcata danzante a passo di musica. E poi i colori delle luminarie e dei fuochi d’artificio. Per non parlare degli incantevoli suoni e odori della festa barocca iblea. Che mettono in risalto la commovente e coinvolgente fede nonché la devozione che i ragusani nutrono nei confronti di San Giorgio. Da domani la città di Ragusa potrà tornare a riabbracciare il megalomartire. Venerdì, sabato e domenica le tre processioni che interesseranno da vicino l’antica città di Ibla. Si comincia, quindi, il 24 maggio con l’esposizione, l’adorazione e la benedizione eucaristica dalle 10 alle 12 al duomo all’insegna del versetto del Vangelo di Giovanni che recita: “A quanti però l’hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo Nome”.

Alle 17,30 la recita del Rosario, alle 17,45 la santa messa animata dal gruppo giovani e giovanissimi di Azione cattolica con la partecipazione dei portatori del simulacro del patrono San Giorgio. Alle 19 prenderà il via la processione, la prima delle tre giornate, caratterizzata dall’incedere maestoso del simulacro equestre e dell’Arca santa. L’itinerario della processione seguirà le seguenti vie: chiesa Madre, piazza Duomo, corso XXV aprile, piazza Pola, via Orfanatrofio, largo Camerina, via del Mercato, piazza Repubblica, corso Don Minzoni, largo San Paolo, via Giusti, piazza Repubblica, chiesa Anime sante del Purgatorio, dove sosterà l’Arca santa. E, ancora, il simulacro proseguirà per piazza Repubblica, via del Mercato, via XI febbraio, via Torrenuova, via Porta Modica, viale Regina Margherita, via del Portale, via dei Normanni, piazza G.B. Hodierna, corso XXV aprile e chiesa di San Tommaso apostolo. Sempre domani, per quanto riguarda il programma ricreativo e culturale, alle 21,30, in piazza Duomo, è previsto lo spettacolo musicale de “I picciotti di Vasco”, cover band tra le più apprezzate in Sicilia di Vasco Rossi. Inoltre, sempre domani, ci sarà l’apertura della mostra “San Giorgio e Ragusa: un viaggio tra fede, storia e arte”. Esporranno Patrizia Romano e Salvatore Cacciaguerra presso l’auditorium San Vincenzo Ferreri.