E’ Lisa Rosso (nella foto sopra) la mamma 47enne di Acate residente a Vittoria che ha perso la vita nello scontro tra due Panda (nella foto sotto) accaduto nel corso della notte. Lascia due figli. Purtroppo, lungo la strada in questione, la Vittoria-Scoglitti, nel corso degli anni si è registrata una vera e propria mattanza. E il periodo estivo, dunque, da questo punto di vista è iniziato nel peggiore dei modi. Che cosa si può fare per cercare di limitare e contenere questa piaga? Gli organi preposti chiamati a fare del loro meglio in questo senso.

Il sinistro alle 1,22 di oggi. La squadra operativa del distaccamento di Vittoria è intervenuta sulla Sp 17, all’altezza dell’incrocio “Zi Jnnaru”. Nell’incidente fra due Fiat Panda in una viaggiavano due persone, nell’altra una. Nella Panda nella quale viaggiavano in due, la 47enne è deceduta. I vigili del fuoco hanno disincastrato gli occupanti dalle auto e messo in sicurezza l’area, oltre che illuminare la zona per consentire i rilievi dei carabinieri.