Il Libero consorzio comunale di Ragusa approva un Piano straordinario per contrastare l’abbandono di rifiuti nelle aree di sosta e negli spazi in prossimità delle strade provinciali. Il piano 2024 si doterà di una nuova mappatura e verranno implementati i sistemi di videosorveglianza. E’ stato inoltre predisposto un nuovo piano per il controllo delle strade da parte dei capi cantoniere che ogni giorno monitorano gli oltre 600 kilometri di strade provinciali, proprio per tenere sotto controllo costantemente le aree a rischio. “Il Piano di contrasto all’abbandono dei rifiuti sarà sostenuto grazie a risorse dagli avanzi di amministrazione. Abbiamo inoltre bisogno di tutta la collettività in questa azione di tutela dell’ambiente – dichiara la commissaria straordinaria Patrizia Valenti (nella foto) – e proprio per questo istituiremo un numero verde per denunciare i casi di abuso e le violazioni che gli automobilisti possono vedere sulle strade. Occorre scoraggiare con ogni mezzo chi distrugge e rovina l’ambiente e con esso l’immagine di questa provincia meravigliosa. Il servizio straordinario di raccolta di rifiuti entrerà a regime entro l’1 giugno”.