Si avvicina l’ultimo fine settimana di “Scenica Festival”, la rassegna internazionale che con performance di circo contemporaneo, musica, danza e teatro e i numerosi eventi collaterali trasforma Vittoria in un crocevia di talenti, creatività e condivisione ricco di incanto. La manifestazione è organizzata dall’associazione culturale Santa Briganti, con la direzione artistica di Andrea Burrafato, e gode del patrocinio del Comune di Vittoria, della Regione Sicilia e del sostegno del Ministero della Cultura. Questa edizione straordinaria ha già visto la partecipazione di compagnie provenienti da tutta Europa che hanno abitato e trasformato gli spazi della città di Vittoria, e tanti altri artisti sono ora pronti a coinvolgere il numeroso pubblico che si attende per l’ultimo fine settimana interamente programmato alla Villa Comunale.Sabato 25 e domenica 26 maggio, tra gli alberi e le aiuole dei giardini pubblici della città, si alterneranno vari ospiti. Ritornerà il divertimento della eco-giostra “Carosello a pedali” della compagnia Riciclo. Dalle ore 17 del 25 e 26 maggio, sarà possibile infatti fare un giro ecologico sui cavallini, intraprendendo un viaggio a ritroso nella semplicità dei gesti, all’insegna della relazione e del gioco. Sabato 25 maggio, dalle ore 22, si ballerà con il concerto dei congolesi Fulu Miziki Kollektiv, un collettivo afro-futurista emergente che crea i loro strumenti e le loro maschere dagli scarti. Le note eccitanti e caotiche dell’Eco-Friendly-Afro-Futuristic-Punk-Ensemble chiuderanno “Raccordi”, una sezione realizzata in collaborazione con i progetti SAI (Sistema Accoglienza Integrazione) per adulti ordinari, DM/DS e minori stranieri non accompagnati, gestiti dal Comune di Vittoria e attuati da CSD – Servizi Inclusione, Cooperativa Iride, Cooperativa il Geranio, Cooperativa Area e Diaconia Valdese. Domenica 26 maggio inizierà all’insegna della lettura con “Nati per leggere”, un programma nazionale di promozione della lettura rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare, promosso dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal CSB Centro per la Salute del Bambino Onlus. Dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 16 alle 18, ci sarà una postazione dedicata con volontari pronti a leggere ai piccoli e grandi, con libri appositamente scelti messi a disposizione per essere letti ai propri bambini. Dalle ore 14.30 prenderà il via la “Maratona fotografica”, un concorso aperto a tutti organizzato dal Circolo fotografico Asa25 in collaborazione con Santa Briganti. Verranno assegnati dei temi che i partecipanti dovranno interpretare in un lasso di tempo definito (per informazioni e iscrizioni: 333 27 97 188 – 366 41 00 351; asa25circolo@gmail.com ).Nel pomeriggio, alle ore 17.30, ci sarà lo spettacolo “Malleabile” di Peppino Marabita, un mix di teatro fisico e arti circensi, un susseguirsi di situazioni che nascono, si trasformano e danno vita alla scena in una continua alternanza di virtuosismi e fallimenti affrontati con poetica ironia, sempre in dialogo con il pubblico. Si proseguirà poi, alle ore 18, con “Eterea” di Agata Leale, un affascinante spettacolo di bolle di sapone adatto ai bimbi di ogni età e a tutti coloro che riescono a conservare uno stupore negli occhi. Tramite la scelta peculiare di musiche e tecniche di scena, il pubblico potrà abbandonarsi a una visione onirica. Alle ore 18.30 si giocherà in casa con “A colpi di mantice” di Santi Briganti, con Veronica Caggia e Peppe Macauda pronti a raccontare in modo originale e fantasioso, con voce e fisarmonica, un libro o un albo illustrato coinvolgendo i piccoli ascoltatori. Alle ore 19 ritornerà la divertente performance di Miss Jenny Pavone dal titolo “Waiting for the miss”, nella quale l’amabile sig.ra Gina intratterrà in modo buffo l’orda di fans fino all’arrivo della famosa trapezista. Questa magica 16ª edizione di “Scenica festival” si concluderà con la musica della “Modica Civica Street Band” nuova divisione della Civica Filarmonica di Modica che dalle ore 20 eseguirà un vasto repertorio composto da brani cover e hit internazionali, omaggiando artisti che hanno fatto la storia del pop, del rock e della techno. Ad arricchire questa domenica di festa la presenza di diverse associazioni del territorio ibleo: Legambiente, Emergency, Collettivo Ocra, Libreria Zazie, CGIL, Anpi, Arcigay, Asa 25 circolo fotografico. Per maggiori info: http://www.scenicafestival.it , o santabriganti@gmail.com , o 093