Gli agenti del commissariato di Comiso hanno denunciato in stato di libertà due giovani, un ragazzo di 19 anni ritenuto responsabile del reato di lesioni colpose gravissime e aggravate per porto abusivo d’ama da sparo ed un ragazzo di 18 anni ritenuto responsabile del reato di porto abusivo di armi ex art, 699 c.p. Nello specifico, nei giorni scorsi gli agenti del commissariato di Ps di Comiso sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Vittoria dove era giunta in gravi condizioni una giovane ragazza, la quale presentava una vistosa ferita ad un occhio. Avviate immediatamente le indagini, la polizia ha ricostruito tutta la dinamica dei fatti ed ha accertato che quando sono successi i fatti la giovane donna si trovava presso il Parco Ippari di Comiso in compagnia di amici, uno dei quali era in possesso di una pistola a gas di libera vendita e che, per un errore nell’utilizzo dell’arma, veniva attinta al volto. La vittima è stata sottoposta d’urgenza ad intervento chirurgico e ha riportato la perdita del visus (un minor livello di definizione dell’immagine, dunque) dall’occhio attinto.