La Pvt Modica torna a vincere. E a convincere.17/25, 25/20, 13/25, 16/25 Va alladeglidel campionato di. Le biancorosse di coach, infatti, hanno vinto in quattro set aldicontro le locali dellae mercoledì inin programma aldi viae compagne basterà vincere due set per staccare il biglietto per laGara quasi sempre in mano alle modicane che approcciano bene alla partita e la serie positiva in battuta dipermette alle ospiti di prendere subito un buon vantaggio (0/4) da poter gestire. Il tecnico delle pontine prova a spronare le sue atlete che hanno un accenno di reazione che dimezza lo svantaggio, ma appenae compagne alzano il ritmo del gioco vanno in difficoltà. Sul +4 per le modicane (5/9) il coach delle bluarancio chiama il discrezionale per provare a spezzare il ritmo gara, ma non ottiene gli effetti sperati perché le biancorosse riescono a tenere le avversarie a debita distanza (9/14) Sul 14/19,chiama il suo timeout per dare le ultime direttive alle sue atlete che al ritorno in campo allungano definitivamente e chiudono conil parziale che firma il 17/25 che porta in vantaggio le biancorosse. La seconda frazione di gioco inizia con un sostanziale equilibrio (5/5), poi le pontine allungano di 3 (15/12) conche prova a fermare la “fuga” chiamando il discrezionale. La mossa dà i suoi frutti perché al rientro in campo le biancorosse ricuciono lo strappo (16/16).però reagisce e allunga nuovamente (20/17) costringendoa spendere il secondo timeout. Questa voltanon molla e allunga fino al 25/20 finale che rimette in parità la sfida. Nel terzo setreagisce e mette subito il “turbo” allungando fino al 3/7 che costringe il tecnico dellaa giocarsi il primo time out.reagisce e al ritorno in campo e con un break di 5–1 rimette il punteggio in parità (8/8). Questa volta èa chiamare il suo primo discrezionale e al ritorno in campo le biancorosse alzano subito il ritmo e piazzano un contro break di 0–3 che le riporta avanti 8/11 e costringe il tecnico dia richiamare in panca le sue atlete per il secondo timeout. Al ritorno sul parquet della serie positiva in battuta discava il solco definitivo nel punteggio (9/14).non crede più nella rimonta e laallunga fino al 13/25 griffato dache vale il nuovo vantaggio per il sestetto modicano. Dopo il cambio di campo,resta sul pezzo e prova subito ad allungare 2/5, le pontine provano a restare in scia (5/8), ma si vanno spegnendo lentamente sotto i colpi delle modicane che vedono il successo pieno all’orizzonte.non ci crede più e la partita diventa un monologo biancorosso. La sfida si chiude in crescendo pere compagne che chiudono i conti conche firma il 16/25 finale che vale il successo in quattro set.