Il convegno è stata, inoltre, l’occasione per una visita dettagliata a Proxima che ha consentito a Gianfranco Della Valle di approfondire e ammirare da vicino una realtà di cui ha sentito da sempre parlare. Della Valle ha potuto conoscere più da vicino i territori in cui si inseriscono le progettualità realizzate dalla cooperativa Proxima, nonché la realtà di “Arte&Orti”, con le innovative produzioni ortive in acquaponica e le realizzazioni della sartoria sociale, che forniscono un importante contributo alle azioni di integrazione sociale dedicate ai beneficiari dei progetti anti tratta. Della Valle si è detto entusiasta per il lavoro della cooperativa, che dal 2016 ha fatto emergere una realtà così importante per tutto il territorio, un valido esempio di buone prassi da portare a modello e replicare altrove. Le parole della presidente di Proxima, Ivana Tumino, definiscono i contorni del personaggio che ha animato questo momento.“Un professionista eccezionale – chiarisce Tumino facendo riferimento a Della Valle – di una competenza ed umanità fuori dal comune (che oggi è diventato davvero difficile trovare in un’unica persona). Questa persona, per me e per Proxima, non è solo il referente del numero verde, ma è diventato, nel corso degli anni, un grande amico. Tre giorni intensi di visita e ciascuno di questi momenti è stato per me importante. Grazie davvero a Gianfranco Della Valle per l’impegno, la competenza e la passione che mette nel suo e nel nostro lavoro e per il supporto che continua a darci e a dare a tutto il nostro sistema antitratta”.