Il legame fra i vittoriesi e Santa Rita diventa più forte di anno in anno e, grazie alle iniziative esterne, coinvolge sempre di più anche quartieri geograficamente lontani dalla parrocchia. Fra gli appuntamenti esterni più attesi di questa edizione, il corteo storico e la sacra rappresentazione. In particolare, il corteo storico di Santa Rita, quest’anno giunto alla III edizione, ha preso il via dal Largo Cavour ed ha attraversato il corso principale fino a giungere in piazza Giordano Bruno. L’obiettivo, come hanno precisato i componenti dell’associazione culturale S. Rita, è quello di tramandare la memoria storica e le tradizioni antiche, oltre che offrire agli spettatori l’occasione di conoscere un piccolo spaccato della vita di Santa Rita. A partecipare anche gli sbandieratori e musici Arcobaleno-Città di Barrafranca. Grande entusiasmo ha poi suscitato la prima assoluta della rappresentazione “Una Rosa tra le spine” del regista Andrea Traina. Lo stesso, in conferenza stampa, aveva spiegato che si trattava di un progetto non concluso, pronto ad essere modificato, il cui obiettivo è quello di rappresentare “una crescita umana e spirituale, un invito a riscoprire la parte migliore di noi stessi e a metterla al servizio del bene comune”. Domenica, infine, i festeggiamenti sono stati chiusi dalla santa messa celebrata da padre Pasquale Cormìo (Osa, docente presso il Pontificio Istituto Patristico Augustinianum) e animata dal Coro polifonico di Acate diretto dalla M° Aurora Muriana, con la partecipazione della Pia Unione Primaria di Santa Rita di Licata e dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato. A seguire, la trionfale uscita del simulacro e delle reliquie di Santa Rita e la processione per le vie del quartiere. A chiudere il tutto, uno spettacolo piromusicale. L’edizione 2024 rimarrà sicuramente nel cuore dei fedeli anche per le tante novità che l’hanno caratterizzata: l’arrivo e la presenza, durante tutti i festeggiamenti, della reliquia ex indumentis di Santa Rita; la nascita e la rappresentazione della Sacra Rappresentazione, che punta a diventare un appuntamento annuale fisso; l’ottenimento del Patrocinio da parte della Regione Siciliana sia per il Corteo che per la Sacra Rappresentazione. “Siamo soddisfatti per i risultati ottenuti – ha detto il presidente dell’associazione culturale Santa Rita, Giuseppe Cassarino – e siamo già al lavoro per la prossima edizione. Ringraziamo tutti i partner che hanno sostenuto l’iniziativa, il sindaco Francesco Aiello e il senatore Salvo Sallemi, presenti alla Sacra Rappresentazione di sabato sera, e vi diamo appuntamento al prossimo anno”. “Ringraziamo l’associazione per il lavoro, anche di catechesi, svolto attraverso la realizzazione di questi due importanti eventi” ha detto il parroco, don Salvatore Mallemi. “Questa donna, che nella sua vita terrena è stata moglie, mamma, vedova e suora – ha aggiunto – continua ad attrarre a sé folle di devoti che nel giorno della sua festa vanno ad onorarla e a chiedere la sua intercessione, ad impetrare da Dio qualche grazia. Santa Rita ripete a noi quanto lo Spirito Santo ha detto per bocca dell’apostolo San Paolo: ‘Rivestitevi dunque, come amati di Dio, santi e diletti, di sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza; sopportandovi a vicenda e perdonandovi scambievolmente, se qualcuno abbia di che lamentarsi nei riguardi degli altri. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. Al di sopra di tutto poi vi sia la carità, che è il vincolo di perfezione. E la pace di Cristo regni nei vostri cuori’. (Col 3,12-15)”. L’estrazione dei premi in palio per questa edizione (un monopattino, un robot da cucina e un tablet) si terrà il prossimo 2 giugno alle 12 nella parrocchia di Santa Rita. È ancora possibile acquistare i biglietti.