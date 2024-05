Il 15 giugno inizieranno i lavori di ammodernamento della struttura sanitaria di via Orione per la realizzazione della “Casa di Comunita’”. Ci sarà una rimodulazione interna e un nuovo impianto fotovoltaico e anche un nuovo impianto di climatizzazione (nella foto il sindaco Roberto Ammatuna tra il presidente del Consiglio comunale Quintilia Celestri e il presidente del distretto socio sanitario di Modica, Claudio Caruso). “I lavori – informa il sindaco Roberto Ammatuna – verranno realizzati in due fasi. La prima interesserà il piano terra e per tale motivo le prestazioni specialistiche di fisioterapia saranno spostate per 2/3 mesi nelle nei poliambulatori di Ispica e Modica”. La seconda fase dei lavori interesserà il primo piano e tutti i servizi in esso allogati saranno trasferiti momentaneamente nel piano terra ristrutturato. Quella di Pozzallo sarà la “Casa di Comunita’” in provincia di Ragusa in cui opereranno anche i medici di base e i pediatri di libera scelta in forma associata, che potranno usufruire degli ambulatori specialistici. In questo modo potranno essere evitati gli estenuanti viaggi al pronto soccorso che tanto disagio hanno creato e creano a tutti i pazienti, che a tutt’oggi purtroppo, sono costretti a recarsi a Modica anche per patologie di piccola e media entità. Nella struttura di via Orione sarà operativo anche un servizio infermieristico.