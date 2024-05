Nido d’api in prossimità di un istituto scolastico, quello della Palazzello. Le stesse avevano attecchito in un albero in cortile. Per questo motivo si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto. Tutto ciò al fine di evitare ogni tipo di problema con il transito dei ragazzi e dei docenti. Dotato di adeguati dispositivi di sicurezza, il vigile del fuoco è salito sul cestello e ha dato via alle procedure per mettere in sicurezza l’albero e, quindi, l’intera zona (nelle foto di Salvo Bracchitta).