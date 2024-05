E’ morto questa mattina Enzo Bonomo (nella foto), ex preside dell’istituto Alberghiero Grimaldi di Modica, e compagno della dirigente scolastica dell’istituto G. Albo Giovanni XXIII Antonella Grana. Il decesso pare sia avvenuto per una serie problemi alle vie respiratorie. Da tempo ricoverato in ospedale, nonostante dimesso per riabilitazione, non è riuscito a superare l’ultima crisi occorsa un paio di giorni fa. L’intossicazione alimentare, effettivamente, c’è stata, ma risale a dicembre scorso, quando Bonomo aveva mangiato la mandragola, forse scambiata per cicoria o qualcosa di simile. Anche se il tutto è stato risolto in un paio di giorni. In quell’occasione è stata poi diagnosticata una polmonite, dalla quale non è più guarito. Bonomo era stato impegnato anche in politica. Aveva ricoperto la carica di assessore alla Pubblica istruzione a Ragusa con la giunta Arezzo. Era originario di Pantelleria ma da tempo, ormai, risiedeva a Ragusa.