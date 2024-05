Prendono il via da oggi i solenni festeggiamenti in onore del Sacro Cuore di Gesù (nella chiesa conosciuta come i Gesuiti attualmente in fase di ristrutturazione, le funzioni religiose sono ospitate all’interno del teatro parrocchiale) a Ragusa. Si comincia con la messa in programma alle 8,30 mentre alle 18,15 ci sarà la preghiera del Rosario e la novena al Sacro Cuore di Gesù. Alle 19 la celebrazione eucaristica. Domani, giovedì 30 maggio, alle 8,30 ci sarà la santa messa, alle 18,15 la preghiera del Rosario e la novena al Sacro Cuore di Gesù animata dal gruppo Cenacolo del Vangelo, alle 19,30 i fedeli della comunità parteciperanno alla celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, in occasione del 246esimo anniversario della dedicazione della chiesa Cattedrale. La santa messa si terrà per l’appunto in Cattedrale e sarà l’unica in tutta la città. Venerdì 31 maggio santa messa alle 8,30, alle 18,15 preghiera del Rosario e novena al Sacro Cuore di Gesù animata dal gruppo educatori Acr. Alle 19 la santa messa con l’omelia che sarà tenuta dal diacono don Luca Roccaro e animata dal gruppo della Caritas parrocchiale. Sabato, alle 8,30, la santa messa, alle 18,15 la preghiera del Rosario e la novena al Sacro Cuore di Gesù animata dal gruppo missionario. Alle 19 la celebrazione eucaristica che sarà presieduta da don Salvatore Puglisi con l’omelia tenuta dal diacono don Giuseppe Cascone. La messa sarà animata dal gruppo Ragusa 7 Agesci. “Anche quest’anno – dice il parroco, il sacerdote Marco Diara – la festa vuole, tra l’altro, caratterizzarsi come una straordinaria occasione di aggregazione per la nostra comunità. Tutto ciò è testimoniato dall’attenzione che abbiamo riservato ai vari aspetti della socialità. Per questa ragione si è inteso promuovere numerose iniziative destinate a favorire lo stare assieme”.